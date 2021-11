El tapatío demostró una vez más que es el mejor boxeador libra por libra del peso supermediano, no hay rival que lo pueda derrotar, en cada encuentra demuestra su progreso como peleador. Una serie de golpes en la mandíbula y en otras partes del cuerpo de Plant hicieron que quedará tirado sobre el cuadrilátero en el round número 11.

Fue por la vía del knockout que el mexicano se consagró como el mejor pugilista de origen mexicano en la historia, la pelea desde un principio se vio dominada por el Canelo. No fue hasta el onceavo round cuando el estadounidense Caleb Plant ya no soportó los golpes y calló noqueado faltando un asalto para culminar la exhibición.

Desde el primer round ambos combatientes no se guardaron nada, y salieron a darse con todo para brindar un espectáculo al público presente. Los golpes no se hicieron esperar y desde el primer segundo pudimos observar una gran pelea entre ambos atletas que son dignos de admirar.

Así llego el tapatío al escenario

La llegada de ambos boxeadores a la arena para enfrentarse se dio unas cuantas horas antes de que comenzara su pelea. El originario de Jalisco, México, llegó con su ya tradicional llamativa vestimenta. Portaba un conjunto de pants y suéter en color blanco con vivos en dorado, llevando en su pecho la marca de su ropa.

Previo al encuentro le dedico unas palabras a los medios sobre la importancia de su victoria: “El objetivo es ser uno de los mejores de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado para llegar donde estoy en la actualidad. No me detendré hasta conseguirlo”, comentó el peleador mexicano, según El Universal. Archivado como: Canelo Álvarez Caleb Plant.