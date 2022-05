“Esto no se queda así”, dijo Canelo Álvarez tras perder contra Dmitry Bivol

El boxeador mexicano anuncia que buscará la revancha contra el pugilista ruso

“Ser más humilde, esa es la lección que debe aprender”, le dicen algunos usuarios

“Se miró muy sobrado”. Tras perder, para muchos, de manera sorpresiva contra Dmitry Bivol en contienda que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez anuncia que buscará la revancha contra el pugilista ruso, de acuerdo con información de Milenio.

“Claro que sí quiero una revancha, esto no se queda así. Me tocó perder. No voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar, pero así es el boxeo, le tocó ganar y hay que aceptarlo”, dijo Canelo, quien reconoció la técnica de su oponente, quien permanece invicto tras 20 peleas.

“Fue una gran pelea”, reconoció Canelo Álvarez

El boxeador mexicano, quien perdió apenas por segunda ocasión en su carrera, comentó también que Dmitry Bivol “es un buen peleador”, que ‘entra y sale’, además de reconocer que sintió mucho su peso. Cabe recordar que Canelo fue el que retó al ruso en su intento por conquistar el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

“No lo puedes conectar tan fácil, fue una gran pelea. Obviamente sentí el peso, pero no fue ninguna excusa. Bivol es un gran peleador, es lo que es. Se gana y se pierde. Es un deporte y hay que aceptarlo”. Lo que muchos se preguntan qué pasará ahora, ya que después de esta pelea, Saúl Álvarez tenía pensado enfrentar una vez más a Gennady Golovkin, pero dejó en claro que la revancha contra Bivol es su prioridad.