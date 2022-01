Fanáticos del Canelo Álvarez han salido a defenderlo de algunas acusaciones que se le han hecho por “borracho”, a lo cual muchos dijeron que no por el hecho de ser famosos, signifique que no pueda disfrutar de su vida, y que está con su esposa disfrutando del momento.

En las imágenes del video que grabaron del boxeador y que fueron compartidas por el programa Chisme No Like en su cuenta de Instagram, se le puede ver cómo se balancea y habla de una manera peculiar, lo cual parece evidenciar que el boxeador sí se tomó unas ‘copitas de más’, Incluso hay un momento en el que se agarra de la cabeza de un asistente al evento.

No cabe duda que el Canelo sabe cómo tratar a su mujer, pues cada que tiene la oportunidad de demostrarle a la gente el inmenso amor que le tiene, lo hace. Ya sea por medio de historias de Instagram, de fotos en la misma red social, o cantándole con unos tequilitas encima, como en esta ocasión.

El pugilismo mexicano inicia 2022 con 7 campeones mundiales, la menor cantidad en más de una década, pero esta vez cambio el ring tricolor presume al mejor boxeador libra por libra del momento: el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. Pareciera que el boxeo nacional cambió cantidad por calidad, pues, si bien no luce una cifra alta de monarcas, tiene actualmente a dos representantes en el Top 10 de la lista de los mejores peleadores del planeta.

La distinción de Boxeador del Año de The Ring se entrega desde 1928, y sólo la han ganado los mexicanos Carlos Zárate (1977), Salvador Sánchez (1981), Julio César Chávez (1990), Juan Manuel Márquez (2012) y “Canelo”, quien es el único que lo ha logrado en dos ocasiones (2019 y 2021). Álvarez encabeza los rankings más importantes como mejor libra por libra, y en 2021 consiguió ser campeón indiscutido de peso Supermediano al obtener las cuatro coronas de los organismos más importantes del boxeo (CMB, AMB, OMB y FIB), informó Agencia Reforma

Esta dupla mexicana sigue haciendo historia en el boxeo mundial. Saúl “Canelo” Álvarez y Eddy Reynoso fueron designados por la revista The Ring -la Biblia del Boxeo- como respectivos Boxeador y Entrenador del Año 2021. Hace un par de semanas, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también los reconoció con los mismos honores y se espera que en los siguientes días la BWAA (Boxing Writers Association of America) también premie a ambos tricolores.

Van por más

“Para mí es un honor”, le dijo el tapatío a The Ring tras dar a conocer el premio. “Hago esto porque amo el boxeo, y lo que venga es un honor para mí. Respeto este deporte y siempre trato de dar lo mejor de mí”. Por su lado, Eddy también ha tenido un año de ensueño, ninguno de sus boxeadores de primera línea perdió.

Saúl se fue de 3-0, Óscar Valdez tuvo 2-0, Frank Sánchez sumó 2-0, Ryan García 1-0, al igual que Andy Ruiz y Joselito Velázquez. Eddy también ganó el premio de The Ring en 2019. “Mi objetivo para 2022 es volver a ganar el premio de Entrenador del Año. No tengo límites, amo mi trabajo y tengo los mejores boxeadores. No necesito nada más para poder lograrlo, sólo tener salud”, informó Agencia Reforma.