En el perfil del Chisme no duerme subieron imágenes del hermoso vestido de Fernanda en donde afirman: “Para esta ocasión tan especial, Fernanda ha lucido un hermoso vestido de novia confeccionado por Elie Saab Haute Couture, con el que sin duda ha lucido como una verdadera princesa de cuentos de hadas. La modelo optó por llevar el cabello recogido, sostenido por un hermoso tocado de pedrería y cristales, cubriendo su cabeza con un velo que cuelga sobre su espalda”.

“¿En qué mundo paralelo estarán viviendo los invitados, que prácticamente ninguno (por lo menos no se ven en los videos) está usando cubrebocas?”, “Es mi imaginación o veo ala mamá del canelo más emocionada en las peleas que entregando a su hijo al altar”, “Está muy bonito y toda la cosa el vestido, pero que incómodo que no lo pueda lucir ella sola tiene que ocupar gente que le está levantando todo el rato, esperaba más”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

En otra grabación de la cuenta de Instagram del Chisme no duerme, se ve como el boxeador tapatío llego a la Catedral saludando a sus seguidores que no pudieron ingresar a la iglesia para observar su boda, pero los internautas comenzaron a criticar dicho evento y al atleta.

Sin embargo a pesar del noble gesto de las celebridades, las críticas se hicieron presentes: “Que ridículos se escuchan gritando Canelo Canelo de verdad que eso es bien ridículo, si yo fuera famoso y me empiezan a gritar así me voy del lugar”, “Yo sigo sin entender este nivel de adoración a otros seres humanos… incomprensible”,” Doble negocio a corto plazo hizo la mujer, la hija y la boda”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Canelo Álvarez boda religiosa: Fernanda Gómez batalló con su vestido

Ya después de saludar a sus seguidores que esperaron afuera de la iglesia, los novios ingresaron a su vehículo para abandonar el lugar, pero la ahora esposa del Canelo, Fernanda Gómez, no podía entrar al automóvil, ya que su vestido de novia esta bastante largo, cosa que le dificultó para subir al vehículo.

Inmediatamente las burlas no se hicieron esperar: “Alguien dijo por qué no traían un avión”, “Cosas más serias pasando en el mundo y ustedes dando más publicidad”, “No sé por qué, pero pienso que no va a durar ese matrimonio”, “Hay es que también exageran un poquito con los vestidos”, “Debió medir la camioneta cuando mando hacer el vestido”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ