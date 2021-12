¿Canelo Álvarez habría tenido un problema con su esposa?

Comparte polémica foto en Instagram

¿Será que está arrepentido?

¿El Canelo Álvarez está arrepentido? Luego de que el boxeador mexicano Saúl Álvarez fuera el invitado a un evento organizado por el empresario Carlos Bremen con motivo de la celebración de fin de año, él mismo publicó una foto en su cuenta de Instagram que está dando mucho de qué hablar.

Y es que se vivieron muchas emociones y los usuarios no dudaron en comenzar a cuestionarse: ¿Qué es lo que estaba sucediendo entre el Canelo Álvarez y la cantante Lucero? Pues la química que se vio en el escenario, en el que además estuvo presente Mijares, fue muy notoria.

¿Qué fue lo que sucedió en el evento?

Como lo mencionamos anteriormente, el boxeador fue el invitado de la noche en un concierto de fin de año en el cual fueron invitados también los exesposos Lucero y Mijares. No habría por qué pensar mal de las intenciones de Saúl Álvarez, si no fuera porque el mexicano no dudó en dedicarle una canción a la intérprete de “Como tú”.

¡Pero eso no lo es todo! Además Canelo Álvarez no dudó en dedicarle unas palabras resaltando la belleza de Lucero, en presencia de su exesposo, el también cantante Manuel Mijares. Dicho momento fue grabado y el video, que se encuentra en YouTube, está siendo visto por miles de personas.