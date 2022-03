¿Vladímir Putin perjudica a sus deportistas?

Las decisiones tomadas por Vladimir Putin ha hecho que varios deportistas no puedan demostrar su potencial gracias a las sanciones, el Canelo Álvarez hasta el momento no se ha manifestado al respecto sobre su próximo rival. Pero si la guerra continua es probable que no se efectué esta pelea entre ambos pugilistas.

Además, Bivol tendrá que afrontar ciertas medidas impuestas por la Asociación Mundial de Boxeo en su siguiente combate contra Saúl Álvarez, ya que no tendrá permitido portar su bandera, el himno ruso no será entonado y el nombre de su país no será utilizado. Si estas medidas no son cumplidas, el organismo sancionará al peleador. Archivado como: Canelo Álvarez afectado guerra