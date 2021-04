Canelo Álvarez ofrece una entrevista al periodista estadounidense Graham Bensinger

En esta charla, el boxeador mexicano revela qué pasó cuando acusaron a su hermano de asesinato

También, compartió el consejo que le dio después de ayudarlo a demostrar su inocencia A poco más de una semana de que enfrente al británico Billy Joe Saunders con el objetivo de unificar varios títulos del peso supermediano, Saúl El Canelo Álvarez ofrece entrevista donde revela qué pasó cuando acusaron a su hermano de asesinato. El periodista estadounidense Graham Bensinger fue el “afortunado” de charlar con el boxeador mexicano sobre diferentes temas desde la comodidad de su espectacular mansión, ubicada en Guadalajara, Jalisco. La entrevista está disponible en su canal oficial de YouTube. “Nunca me imaginé esto”: Canelo Álvarez En primer lugar, Saúl El Canelo Álvarez, quien recientemente dio su apoyo al niño David Antolín para que recibiera un trasplante de pulmón, comentó que siempre soñó con lo mejor, pero nunca se imaginó la magnitud de lo que se vendría en su vida. “A mí nunca me han gustado las cámaras, nunca me ha gustado hacer entrevistas, casi siempre he sido muy vergonzoso. Lo que a mí me está pasando, me imaginé lo mejor, pero nunca me imaginé esto”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“(Chávez) nunca ganó lo que yo estoy ganando” A continuación, El Canelo Álvarez respondió a las críticas que ha recibido de parte de algunas figuras de esta disciplina, como el exboxeador mexicano Julio César Chávez, quien dio a entender que es un “producto creado por Televisa”. “Siempre he sido una persona de mentalidad muy fuerte. Digan lo que digan, no me causa mucho impacto. Siempre la gente que te critica es por envidia porque quieren estar en el lugar que tú estás, y viniendo de Julio César Chávez, él nunca ganó lo que yo estoy ganando”.

Canelo pide respeto a Julio César Chávez Antes de cualquier cosa, Canelo quiso dejar muy en claro que respeta a Julio César Chávez, pero que él también tiene que respetar lo que está haciendo actualmente: “Cuando él estaba en su momento, todo mundo lo criticaba, pero eso es lo que tenemos en México, nunca apoyamos”. El boxeador mexicano, quien está a unos cuantos meses de cumplir 31 años de edad, compartió que a él le da mucho gusto cuando gana “alguien de México” y justo en ese momento, el periodista estadounidense Graham Bensinger lo interrumpió para preguntarle cómo ha sobrellevado su carrera con algunos momentos difíciles que ha pasado en su vida.

Momentos difíciles en su vida “Para mí fue muy difícil muchas cosas. Te prometo que me aventé como unas 56 peleas, (de esas) me aventé como 46 o 48 peleas que siempre he tenido un problema, pero yo creo que el momento más difícil de la vida fue cuando me tuve que separar de la mamá de mi hija, la más grande”. El boxeador mexicano recordó que en esa época su hija tenía 2 años y le preguntaba llorando porque no estaba junto a ella y su mamá y que lo quería ver: “Lloré muchas noches, solo en mi casa, pero mi mente siempre decía ‘tenía qué hacerlo, tengo qué hacerlo’, porque no era vida, no me iba a dejar crecer eso”. Aún faltaría que el Canelo hablara sobre su hermano.

Acusan al hermano del Canelo de asesinato Tranquilo, el Canelo confesó que fue muy difícil para él cuando se enteró que su hermano había sido acusado de asesinato, tomando en cuenta que él es una figura pública, y confesó que cuando sus hermanos le dicen que lo quieren, el les responde que si lo quieren, “no hagan pendej…”. “Para mí fue muy difícil ese momento cuando lo acusaron (de asesinato), que obviamente comprobamos que no era verdad, pero imagínate que a tu hermano lo acusen de que mató a alguien y le dije a mi hermano ‘siempre estás en lugares que no debes estar, preocúpate por estar bien, cab…, con tu familia”.

“Las cosas pasan por algo siempre”: Canelo Antes de dar por concluido este tema, el Canelo aseguró que su hermano ya no toma y ya no anda tanto de fiesta: “Creo que las cosas pasan por algo siempre”, comentó el boxeador, quien también sufrió el secuestro de uno de sus hermanos, por lo que se vio orillado a negociar su libertad a lo largo de tres días. “Después de que negocié todavía pensaba: ‘imagínate que fuera mi hija, mi mamá, mi papá’, hubiera sido más difícil todo eso. Aparte, tenía la pelea el sábado. Di entrevistas y nunca nadie supo nada. Cuando me ven ahí todos piensan que es muy fácil, pero no. Nada es fácil en esta vida”.

Abrirá más de 90 gasolineras en México Saúl El Canelo Álvarez ya tiene su futuro asegurado y no dentro del cuadrilátero, también fuera del mismo. El boxeador mexicano indicó recientemente que tiene planeado poner varias gasolineras en el país para crecer como empresario. “Tengo para retirarme gracias a Dios de por todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares que recibo, con eso tengo para retirarme ahorita. Y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ‘Canelo’, cuando tú vayas a echar gasolina checa que sea ‘Canelo’, ese es mi reto más grande”, dijo.

“Yo quiero ser millonario en los negocios” El pugilista manifestó que su siguiente objetivo es ser reconocido no solo como deportista, también como un hombre de negocios: “Yo quiero ser millonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, no estudié, vengo de muy abajo, pero me gusta aprender”. “Me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, ahorita yo me podría retirar y puedo vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda seguiré aquí”, agregó en entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger.

Canelo confesó que no le gusta arriesgar todo su dinero Apuntó que siempre, en los negocios, se corre un riesgo pero está listo para afrontarlo: “No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo, es decir, este es riesgo y, pase lo que pase, es riesgo, no cuento con él”. “Cuando tú arriesgas algo es porque arriesgas algo para ganar, arriesgas mucho para ganar mucho, tiene que ser una cierta cantidad para que digas ‘voy a arriesgar esto para ganar’, pero también no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada, entonces no hay que ser tan pend…, ¿me entiendes?”, sentenció.