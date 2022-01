La candidiasis es una infección causada, en la mayoría de las ocasiones, por la

candida albicans,

un hongo responsable de más de la mitad de los casos. Esta infección puede localizarse en diferentes partes del cuerpo, como la vagina, el esófago, la boca o la piel.

A la par del tratamiento médico indicado por el médico especialista, es posible recurrir a remedios caseros e ingredientes naturales para reducir los síntomas y evitar que se convierta en una infección recurrente:

Probióticos

Las personas que desean reducir el riesgo de sufrir candidiasis podrían encontrar en los probióticos, especialmente en el yogur y en los suplementos, un excelente aliado para proteger al organismo del exceso de cándida, además de proteger la flora intestinal. A la par de los suplementos, los expertos recomiendan consumir de manera regular yogur sin azúcares añadidos (especialmente el de tipo griego) pues estos favorecen el crecimiento del hongo asociado con la aparición de la candidiasis.

El aceite esencial de orégano puede ser un remedio

Es importante no confundir al orégano que se encuentra en los supermercados con el aceite de orégano, pues debe de tratarse de un ingrediente puro, también conocido como Origanum vulgare. De acuerdo con los datos obtenidos de estudios científicos recientes, el aceite esencial de orégano ha resultado ser efectivo para evitar el crecimiento de la C. albicans; una forma de utilizarlo es por medio de la inhalación o de la aplicación de algunas gotas diluidas sobre la zona donde se manifiestan los síntomas más severos (en el caso de la candidiasis vaginal, no se recomienda su uso).

El aceite de coco funciona como remedio

El aceite de coco posee múltiples propiedades, entre las que destacan sus propiedades antimicóticas, previniendo la aparición del hongo C. albicans; este remedio natural es fácil de conseguir y, además, económicamente accesible. Un dato importante a tomar en consideración es que, para tratar los síntomas de la candidiasis, el aceite de coco debe de ser 100% orgánico para ser aplicado directamente en las áreas más afectadas.