Para aplicar este remedio primero tendrás que asegurarte de que no padeces de una alergia a este ingrediente; de preferencia, se sugiere conseguir una opción orgánica sin aditivos químicos. En el caso de las infecciones vaginales, algunos expertos sugieren que una manera de aplicar el aceite de coco de forma segura es aplicándolo a un tampón, para que este pueda ser aplicado de forma segura en las zonas afectadas.

Yogur natural

Aunque no lo creas, el yogur griego natural será de gran beneficio para tu organismo, especialmente si padeces de una infección vaginal causada por cándida, ya sea que lo consumas vía oral o lo apliques de manera tópica. Por supuesto, no se trata de aplicar cualquier tipo de yogur griego; este tiene que ser 100% natural, y no deberá contener azúcares añadidos o saborizantes artificiales, pues así podrás aplicarlo directamente al área donde sientas las molestias.

El aloe vera protege a la mujer

El aloe vera es un poderoso remedio natural para las infecciones vaginales; una manera de consumirlo es mediante tés o ungüentos, que actuarán de manera distinta para ofrecer alivio a corto y mediano plazo. Cuando se ingiere vía té, el aloe vera ayuda a combatir las infecciones al aumentar el conteo de glóbulos blancos, mientras que la presentación en gel dará mayor humectación y frenará el crecimiento de las bacterias causantes de la infección.