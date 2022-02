Prepara la playlist perfecta para una cita con las canciones más románticas, que se hicieron famosas por la profundidad de sus letras , capaces de robar la atención de las personas con la profundidad de sus letras y sus contagiosas melodías. A continuación, te presentamos las diez canciones más románticas para dedicarle a tu pareja en cualquier día del año, pero especialmente en el día de San Valentín ¡Enamórate de esta playlist! Unchained Melody-The Righteous Brothers “Lonely rivers sigh…Wait for me, wait for me”; esta canción de The Righteous Brothers es una composición de Alex North y Hyman Zareth, dos autores que vieron su mayor éxito en esta canción, estrenada por primera vez en 1955. Esta canción ha logrado conquistar a millones de corazones en todo el mundo, y goza de una gran popularidad gracias a que ha sido grabada por más de 670 artistas de todo el mundo y en múltiples idiomas. I Just Called To Say I Love You- Stevie Wonder “I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart.” En una playlist romántica no pueden faltar las canciones de Stevie Wonder, entre las que destaca la popular canción ‘I just called to say I love you’. Estrenada por primera vez en agosto de 1994, esta canción pronto se convirtió en uno de los éxitos más sonados de la década, y al día de hoy sigue siendo una de las canciones más conocidas del cantante. Make You Feel My Love-Adele “I could hold you for a million years to make you feel my love.” Sin duda, la cantante británica Adele es un icono de las canciones románticas; con su poderosa voz y composiciones, se ha consolidado como una de las intérpretes más populares en todo el mundo. Uno de sus grandes éxitos es ‘Make you feel my love’, una melodía interpretada originalmente por el cantante Bob Dylan, que la estrenó en 1997 como parte de su álbum Time Out of Mind.

I Will Always Love You-Whitney Houston “Darling, I love you…I’ll always, I’ll always love you.” Este éxito de Whitney Houston es un cover de la canción del mismo nombre, compuesta e interpretada por Dolly Parton en 1973. Fue en 1992 cuando Whitney Houston interpretó la canción, que resultó ser un gran éxito, convirtiéndose en la canción #1 de la lista Billboard Top 100 chart y en el sencillo más vendido por una mujer en toda la historia. Can’t Help Falling in Love-Elvis Presley “Take my hand, take my whole life too, ‘cause I can’t help falling in love with you.” Fue en 1961 cuando el ‘Rey del Rock’ estrenó este éxito, que ganó un disco de oro el 30 de marzo de 1962. Desde su lanzamiento, la canción consiguió colocarse en las listas más importantes de popularidad, llegando a estar en el top 2 durante 14 semanas consecutivas; con el paso de los años, ha sido grabada por diferentes artistas como UB40, Erasure y Il Divo.

Crazy For You-Madonna “It’s all brand new, I’m crazy for you, and you know it’s true.” Crazy For You, interpretada por la ‘Reina del Pop’, Madonna, se estrenó el 2 de marzo de 1985, y sirvió como tema principal de la película Vision Quest. Fue escrita por John Bettis y Jon Lind, y generó un gran recibimiento no solo entre el público, sino también por parte de la crítica, lo que le ganó una nominación al Grammy a la intérprete. How Deep is Your Love-Bee Gees “And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave.” Este es quizá, uno de los más grandes éxitos de los Bee Gees, quienes estrenaron esta canción en 1977. Desde su lanzamiento, ganó una gran popularidad, lo que permitió que sea incluida en la banda sonora de la película ‘Saturday Night Fever’ y que permaneciera por 17 semanas en lo más alto de las listas de popularidad.

Fix You-Coldplay “Lights will guide you home and ignite your bones…And I will try to fix you.” Coldplay es uno de los grupos que más éxito han tenido a nivel mundial, y esto quedó comprobado en 2005, cuando ‘Fix You’ se colocó en el top 5 de las listas de popularidad en el Reino Unido. Quizá la parte más romántica de esta canción es su historia, pues Chris Martin asegura que su composición se inspiró en un momento difícil que pasó junto a su entonces pareja, la actriz Gwyneth Paltrow. XO-Beyonce “In the darkest night hour, I’ll search through the crowd.” Si estás buscando una canción romántica, este éxito de Beyonce, estrenado en 2013, es uno que no puede faltar en tu lista. Aunque no arrasó en las listas de popularidad, sí destacó por generar más de 300.000 descargas tan solo en Estados Unidos, y por haber sido elegida por intérpretes como John Mayer para realizar covers años más tarde.

Love Me Tender-Elvis Presley “Love me tender, love me sweet…Never let me go, you have made my life complete.”; conquista el corazón de tu pareja con esta romántica melodía interpretada por Elvis Presley. Desde su debut, se colocó en el lugar #2 de las listas de popularidad, y goza del privilegio de haber sido considerada como una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos según Billboard.