Cáncer de útero y de seno: Consejos para que los prevengas tú misma

Cáncer, el enemigo silencioso al que nadie se quiere enfrentar

Cáncer de útero y de seno: las causas más comunes de muerte entre mujeres

Consejos para prevenirlos por tu cuenta

El riesgo de sufrir cáncer está latente en cada uno de nosotros, en especial cuando tenemos antecedentes de esta enfermedad en la familia, o cuando llevamos un estilo de vida que de acuerdo con la ciencia sería un potenciador de la aparición de este gran enemigo de la humanidad. Sin embargo, hay dos tipos de cáncer que son particularmente enemigos de las mujeres: nos referimos al cáncer de útero y al cáncer de seno. En conjunto, se cree que durante el transcurso de 2019 estos dos tipos de cáncer atacarán a más de 250,000 personas, mujeres en su gran mayoría, ya que si bien los hombres no pueden padecer cáncer de útero, sí son propensos a presentar cáncer de seno, aunque este porcentaje representa el 1% del total de afectados.

De acuerdo con datos proporcionados por cancer.net, el cáncer de mama es la segunda causa más frecuente de muerte entre las mujeres, mientras que el cáncer de cuello uterino ha visto disminuir las tasas de defunción entre las mujeres aquejadas por este mal. En parte, esto se debe gracias a la promoción que se ha hecho para lograr una detección temprana, ya que muchos de los casos de cáncer uterino han sido detectados con suficiente tiempo antes de que se tornen invasivos.

El grupo de mujeres que más se encuentra expuesto a este tipo de enfermedades son aquellas que tienen entre 30 y 50 años, y si bien es raro que una joven de 20 años padezca cáncer de mama o de útero, siempre es importante procurar tener una revisión médica periódica para evitar que, de aparecer, el cáncer llegue a propagarse a otros órganos del cuerpo.

A la par de las revisiones periódicas, hay ciertas medidas que podemos implementar para prevenir la aparición de estas dos enfermedades ¡conoce cuáles son!

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano protege al organismo de ciertas infecciones ocasionadas por las cepas del VPH, muchas de las cuales no causan ningún síntoma o molestia, pero que de pasar desapercibidas y no recibir tratamiento pueden llegar a causar ciertos tipos de cáncer. Así, se ha comprobado que si bien esta vacuna no es recetada como tratamiento para el cáncer de útero, sí es capaz de disminuir el riesgo de sufrir esta enfermedad.

Uso de preservativos

Siendo el VPH una de las principales causas de cáncer en las mujeres, es importante tomar medidas de prevención de contagio de enfermedades de transmisión sexual para evitar contraer la múltiple variedad de cepas de este virus; es necesario crear conciencia, especialmente entre las mujeres jóvenes que inician su vida sexual y que posiblemente no tienen la información suficiente para tomar medidas preventivas.