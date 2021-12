Estas acciones se han replicado no solo en ese país sino en algunos de Europa. Al menos tres aerolíneas importantes han informado de la cancelación de decenas de vuelos debido a las enfermedades relacionadas con el coronavirus, en especial por la variante ómicron que afecta a sus empleados en temporada alta.

Lufthansa dijo en un comunicado que “planeamos un colchón muy grande para el período de vacaciones. Pero esto no fue suficiente debido a la alta tasa de personas que se reportaron enfermas”. En Estados Unidos, Delta Air Lines y United Airlines dijeron que tuvieron que cancelar docenas de vuelos de Nochebuena debido a la escasez de personal relacionada con ómicron.

Mike Solan, un policía de Seattle que lidera el sindicato policial de su ciudad, dijo que su departamento tenía 300 agentes menos en un contingente de 1.350. “Es difícil para nuestra comunidad porque estamos esperando esa petición de ayuda”, dijo. “Y además estamos en riesgo porque no tenemos los números adecuados de seguridad para tener un entorno de trabajo seguro cuando respondemos a esa petición de ayuda”.

Cancelan vuelos Navidad Ómicron: ¿CÓMO VIVE EL PERSONAL DE HOSPITALES?

Michelle Gonzalez, enfermera en el Centro Médico Montefiore de Nueva York, en el Bronx, dijo que en realidad, ella y sus colegas de la unidad de cuidados intensivos nunca han tenido un descanso del COVID-19, y que la llegada de ómicron sólo ha reavivado su estrés postraumático.

“Antes de trabajar tengo mucha ansiedad”, dijo. “Si he tenido dos días libres, vuelvo en pánico porque no sé lo que me voy a encontrar”. Países como España y Gran Bretaña han reducido las cuarentenas de COVID-19 para aliviar la falta de personal permitiendo que la gente vuelva antes al trabajo tras dar positivo o verse expuesta al virus.