Cancelan festivales Ultra y Calle 8 en Miami, Florida, por el coronavirus

Los organizadores del festival de música electrónica Ultra, que se iba a celebrar en Miami, Florida, del 20 al 22 de marzo, anunciaron oficialmente su cancelación por culpa del COVID-19, al igual que el Festival de la calle 8 que comenzaba el 15 de ese mismo mes.

“Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobernador de Florida y las líneas de actuación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por COVID-19, es imposible para la ciudad otorgar el acceso a Bayfront Park por el momento”, ha indicado el equipo del Ultra en sus redes sociales.

El Ultra de Miami iba a reunir a los principales artistas del género como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren o Kygo, entre otros, y volvía a pleno centro de la ciudad, después de que el año pasado se celebrara por primera vez en Cayo Vizcaíno.

La celebración se pospuso hasta el 26 de marzo de 2021.

La decisión, que ya se esperaba desde hace días, también fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, en una rueda de prensa en la que ha indicado que también se ha cancelado la aprobación de permisos para la celebración del Festival de la Calle Ocho.

Suárez ha argumentado que este tipo de aglomeraciones grandes puede aumentar el contagio debido a la proximidad y los “contactos directos” que se producen entre los participantes en este tipo de eventos que atraen a más de 25 000 personas.

“Esta decisión no debe causar alarma o pánico, ya que lo estamos haciendo por precaución debido a la expansión del coronavirus”, explica Suárez.

La gran cita para los amantes del house, el tecno o el dupstep, el festival Ultra reúne cada año a miles de personas de todo el mundo, por lo que el alcalde de la ciudad ya había pedido a los organizadores del festival actualizar las medidas de seguridad a lo largo de la semana.

Los organizadores del festival lamentaron la situación y agradecieron la lealtad y la paciencia de sus seguidores e informaron de que las personas que ya habían comprado su entrada serán contactados el lunes para guiarles sobre lo que deben hacer a continuación.

Ultra was cancelled and now the Calle 8 festival in Miami. Just @ultra brings 165k visitors to the city. Travelers are canceling cruises and the airline industry is also feeling the crunch. All this and Miami doesn’t have a confirmed case of coronavirus YET… @cgtnamerica https://t.co/diWnSAMlwN

— Nitza Soledad Perez (@NitzaSoledad) March 6, 2020