Hijo de la primera mujer que recibirá eutanasia afirma que morirá feliz

Una noticia de último momento cambió sus planes

Martha Sepúlveda pasaba sus últimos momentos de vida y le cancelaron su proceso

Cancelan eutanasia mujer colombiana. El hijo de de la primera mujer colombiana que recibirá la eutanasia afirma que su madre morirá feliz este domingo 10 de octubre, se trata de Martha Sepúlveda una mujer de 51 años de edad que padece una cruel enfermedad y ella ha decido como morir, pero a horas de su muerte le dan inesperada noticia.

Horas antes de que sabían que serían los últimos momentos de vida de Martha, su hijo Federico relató como la estaba pasando su madre en el último día de vida: “Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno”, dijo su hijo de 22 años, según El Universal.

Mujer colombiana recibiría la eutanasia, pero algo sale mal

“Tengo buena suerte. Me río más, duermo más tranquila. Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí. Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar”, mencionó para una entrevista.

Cabe recordar que en Colombia la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos. Pero en julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por causa de una lesión o enfermedad incurable.