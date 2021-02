Cancelan ejecución en Alabama luego de que recluso pidiera a su pastor

“Alabama no ha asumido la responsabilidad de demostrar que la exclusión de todos los miembros del clero de la cámara de ejecución es necesaria para garantizar la seguridad de la prisión. Así que el Estado no puede ahora ejecutar a Smith sin la presencia de su pastor, para facilitar lo que Smith llama la ‘transición entre los mundos de los vivos y los muertos’”, escribió Kagan.

Alabama ha sostenido que el personal que no pertenece a la prisión no debe estar en la habitación por razones de seguridad.

La portavoz del Departamento de Correccionales, Samantha Rose, dijo que la ejecución no procedería dado el fallo.

Alabama canceló la inyección letal de Willie B. Smith III después de que los jueces mantuvieran una orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos diciendo que no podía ser ejecutado sin su pastor presente en la cámara.

Un recluso de Alabama obtuvo el jueves un indulto de una inyección letal programada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera que el estado debe permitir que su pastor personal ingrese a la cámara de la muerte, informó The Associated Press.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, no comentó de inmediato sobre la decisión de cancelar la inyección letal.

En 2019, el tribunal detuvo la ejecución de un recluso de Texas que afirmó que su libertad religiosa sería violada si su consejero espiritual budista no podía estar en la cámara de la muerte con él.

Smith había buscado permitir que su asesor espiritual, el pastor Robert Wiley, ingresara a la cámara de ejecución, algo que el estado no permite.

“El señor Smith declaró que cree que el punto de transición entre la vida y la muerte es importante, y que tener a su asesor espiritual físicamente presente en ese momento es parte integral de su fe”, escribieron los abogados de Smith en documentos judiciales.

En el pasado, Alabama solía colocar a un capellán cristiano de la prisión, que era empleado del estado, en la cámara de ejecución para orar con un preso si se lo solicitaba.

El estado detuvo esa práctica después de que un recluso musulmán pidió la presencia de un imán.

El sistema penitenciario, que no contaba con clérigos musulmanes en el personal, dijo que no se permitiría la entrada a la cámara al personal que no sea de la prisión.

Los fiscales dijeron que Smith secuestró a Johnson a punta de pistola de un cajero automático, le robó 80 dólares y luego la llevó a un cementerio donde le disparó en la parte posterior de la cabeza. La víctima era hermana de un detective de policía.

