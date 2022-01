Las cancelaciones se produjeron incluso después de que las operadoras móviles AT&T y Verizon dijeron que aplazarían su nuevo servicio inalámbrico cerca de algunos aeropuertos, que iba a activarse esta semana, señaló The Associated Press.

Los altímetros, que miden a qué altitud está un avión, son una pieza crucial de equipamiento para volar, especialmente de noche o con mal tiempo. La FAA permitirá que los aviones con altímetros fiables y precisos operen en torno a torres potentes de 5G, de acuerdo con The Associated Press.

La japonesa All Nippon Airways Co. Ltd. indicó en un comunicado que la FAA “ha indicado que las ondas de radio del servicio inalámbrico 5G podrían interferir con los altímetros de aeronaves”. “Boeing ha anunciado restricciones de vuelo a todas las aerolíneas que operan el Boeing 777, y hemos cancelado o cambiado la nave para algunos vuelos a/desde Estados Unidos basándonos en el anuncio de Boeing”, señaló ANA. Archivado como: Cancelación masiva de vuelos

Más ciudades afectadas en medio de la ‘crisis’

La firma dijo haber cancelado 20 vuelos a Estados Unidos, a ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Japan Airlines Co. Ltd emitió un comunicado similar. Ocho de sus vuelos del miércoles se vieron afectados, tres de pasajeros y cinco de mercancías, apuntó The Associated Press.

Boeing Co, con sede en Chicago, no respondió en un primer momento a una petición de comentarios. También Air India anunció en Twitter que cancelaría vuelos a Chicago, Newark, Nueva York y San Francisco “debido al despliegue de (equipo) de comunicaciones 5G”. Señaló que intentaría utilizar otros aviones en las rutas estadounidenses. Archivado como: Cancelación masiva de vuelos