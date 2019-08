Campeones Cup: Atlanta United y América listos para la batalla.

Ya todo esta listo para lo que será el partido de la Campeones Cup entre el Atlanta United y las Águilas del América de México.

El equipo de la capital mexicana reconoció el terreno de juego del Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, para luego ofrecer una rueda de prensa en la cual participo el director técnico Miguel Herrera, el delantero Gio dos santos y el defensor Bruno Valdez.

Para el ´Piojo´ Herrera el partido será muy difícil ya que el Atlanta United juega en su casa aparte de que ha venido de menos a mas esta temporada, pero en la solidez de su equipo quien se encuentra peleando la punto del torneo apertura del futbol mexicano .

Por su parte el director técnico del Atlanta United el holandés Frank de Boer sostuvo que le tienen mucho respeto al rival mexicano pero que su equipo tiene la suficiente confianza para hacer un buen papel y llevarse la Campeones Cup.

El Atlanta United y el América de México se verán las caras este miércoles 14 de agosto en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, cuando disputen la Campeones Cup, que decide cuál es el mejor equipo entre la MLS y la Liga MX.

Los dos clubes llegan con sendas rachas luego de sus victorias de este fin semana en sus respectivas ligas.

La Campeones Cup 2019 es el torneo que se realiza por segundo año en el que se enfrentan el mejor equipo de la MLS con el mejor de la Liga MX.

En su primera edición, el equipo mexicano Tigres UANL derrotó a Toronto FC por 3-1.

Be there as we host @ClubAmerica for Campeones Cup!

Last chance for tickets ➡️https://t.co/FPoIkO8f0c pic.twitter.com/oR23Ts4q9G

— Atlanta United FC (@ATLUTD) August 13, 2019