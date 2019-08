Campeones Cup: Atlanta United y América de México en duelo inedito

El Atlanta United y el América de México se verán las caras este miércoles 14 de agosto en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, cuando disputen la Campeones Cup, que decide cuál es el mejor equipo entre la MLS y la Liga MX.

Los dos clubes llegan con sendas rachas luego de sus victorias de este fin semana en sus respectivas ligas.

El Atlanta United viene de derrotar 2-1 al New York City con tantos de su estrella: el ariete venezolano Josef Martínez, quien volvió luego de perderse el partido de la semifinal de la Copa US por una lesión.

Con este triunfo, el United se mantiene en la pelea por el liderato de la Conferencia del Este de la Major League Soccer.

