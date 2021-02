Jeep Cherokee Limited: otra posesión poderosa

Esta camioneta 4 por 2 está reforzada con un motor de 4 cilindros de la marca MultiAir, a través del cual puede desarrollar una potencia superior de 184 caballos de fuerza y un torque de 171 lb-pie.

Los hermanos Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán seguro se sienten atraídos por este tipo de carrocería, pues además de su potente motorización, es amplia, cómoda y, sobre todo, versátil.

La Jeep Cherokee Limited posee un sistema de inyección muy eficiente que la hace ser un poco ruidosa y de tacto suave.

Los autos de “Los Chapitos” tienen una inversión de 338 mil dólares aproximadamente, sin contar el resto que falta y la colección exclusiva de Joaquín Guzmán Loera, que seguro extraña desde la cárcel.

Una de las curiosidades de estas adquisiciones es que todas las ‘trocas’ donde se desplazan “Los Chapitos” son de color blanco.

Y así dejó ver en su operativo realizado por la Policía estatal de Jalisco, México, donde custodiaban el auto en el que viajaba Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”, luego de ser secuestrado el pasado 17 de agosto de 2016.

