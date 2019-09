Las autoridades del condado de Dawson, al norte del área metropolitana de Atlanta, bloquearon una carretera muy transitada este martes después de un accidente automovilístico que involucró a un camión con explosivo, reportan medios locales.

⚠️TRAVEL ADVISORY Dawson County 8:10a: Hwy 53 shut down east of Ga 400 as crews tend to an overturned truck carrying 10k lbs of dynamite! @wsbradio #skycopter @wsbtv #captncam #atltraffic pic.twitter.com/xtdIHAraUe

— Mark McKay (@mckayWSB) September 10, 2019