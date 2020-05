Camión protesta Minneapolis por George Floyd. Un conductor embistió este domingo con un camión cisterna a una multitudinaria manifestación en Minneapolis, escenario de protestas raciales en la última semana, sin que aparentemente nadie resultara herido.

Miles de personas avanzaban por la autopista I-35W, que estaba cortada al tráfico, cuando el camión cisterna arremetió a gran velocidad contra la protesta.

Momentos de pánico y caos se vivieron mientras los manifestantes trataron de echarse a los lados de la autopista, elevada en ese punto, para evitar que el camión les atropellara.

Cuando el camión frenó, una multitud se abalanzó contra la cabina y sacó de ella al conductor.

Aunque los motivos del camionero se desconocen, según explicó un testimonio a la afiliada local de NBC, cuando fue cuestionado dijo que solo quería “intimidar” a los manifestantes para detener la protesta.

Un gran grupo de personas rodeó y agredió al conductor hasta la llegada de la Policía, minutos después, que se lo llevó detenido.

“El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital con lesiones leves. Está detenido. No parece que ningún manifestante haya sido atropellado por el camión”, informó el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota.

El gobernador del estado, Tim Walz, declaró que “no tener una tragedia con muchos muertos es algo increíble”.

La Policía aprovechó la ocasión para dispersar la multitudinaria protesta, que según definió el mismo Departamento de Seguridad Pública era “pacífica”.

Los agentes rociaron con gases lacrimógenos con el objetivo de despejar la autopista.

Minneapolis vive días de protestas raciales y antipoliciales por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd el lunes.

Un policía ha sido detenido por la muerte de George Floyd, aunque los manifestantes reclaman el arresto de los otros tres agentes implicados en el caso.

Por tercer día consecutivo, este domingo rige un toque de queda a partir de las 8:00 de la noche.

Además, el sistema de autopistas está cerrado desde las 5:00 de la tarde.

A través de las redes sociales se está compartiendo el video del dramático momento, en el que el camión cisterna embiste a la multitud.

En las imágenes se aprecia cómo la multitud se hace a un lado de la carretera, anticipando que el camión cisterna se acerca a gran velocidad.

En la toma, a espaldas de los manifestantes, aparece el camión cisterna y sin detenerse se lleva lo que encuentra a su paso, que aparentemente solo se trata de bicicletas.

Otro video, que muestra el ángulo izquierdo de la carretera, muestra cómo los manifestantes se van contra el camión una vez que ven cómo embiste indiscriminadamente a la multitud.

Las imágenes de televisión muestran a los manifestantes subiendo al camión.

Reuters reportó que el camión cisterna embistió a los manifestantes en la carretera interestatal 35 West en Minneapolis, pero nadie resultó herido, según un testigo.

Los manifestantes se subieron al camión, al tiempo que el conductor salió y fue golpeado por la enardecida multitud, dijo el testigo de Reuters.

