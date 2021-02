Autoridades locales, estatales y federales indagan reporte de inmigrantes atrapados en camión cisterna

Las autoridades indicaron que lo único que quieren es saber si las personas sobrevivieron al trayecto y llegaron a su destino final

Asimismo, aseguraron que no les interesa procesar a las personas que estaban dentro del remolque porque son víctimas

Autoridades locales, estatales y federales en Texas buscan un camión cisterna días después de que un individuo llamó al número de emergencias desde el área metropolitana de San Antonio para reportar que había decenas de personas atrapadas dentro del vehículo, situación que permite ver las dificultades que atraviesan las autoridades que investigan el contrabando humano.

Javier Salazar, jefe de policía del condado Bexar, que incluye a San Antonio, dijo a la AP el jueves que lo único que quiere ahora es saber si las personas sobrevivieron al trayecto y llegaron a su destino final.

Salazar aseguró que no le interesa procesar a las personas que estaban dentro del remolque, porque son víctimas. Pero quiere llevar ante la justicia a quienes los atraparon.

“Como policía, son este tipo de cosas las que te quitan el sueño por las noches”, declaró Salazar. “Te preguntas ‘¿habrá personas cuyos cuerpos fueron tirados en nuestro país y sólo esperan ser descubiertos?’”

En la grabación del lunes, a la que The Associated Press tuvo acceso, se puede escuchar a un hombre que pide ayuda. Asegura que hay alrededor de 80 personas dentro del camión cisterna —utilizado generalmente para el traslado de líquidos y gases que pueden ser peligrosos— y que no podían respirar.

“Necesitamos ayuda… nos estamos muriendo”, dijo en español la persona que llamó. Agregó que el camión de color blanco estaba estacionado y que podía escuchar el paso de otros autos. En el fondo se escucha a personas gritar y jadear. Después, se cortó la comunicación.

La policía de San Antonio también investiga el reporte pero se negó a comentar al respecto, señalando que ya entregaron toda la información que recibieron al Departamento de Seguridad Nacional.

Un portavoz de la agencia dijo en un comunicado que su división de investigaciones “indaga el incidente junto con autoridades locales aliadas respecto a un posible evento de tráfico de personas” y que no podía difundir más información.

Salazar indicó que uno de sus agentes pudo localizar imágenes de una cámara de vigilancia del negocio al que se rastreó la llamada de emergencia.