De acuerdo con información de People en español , el joven se encuentra desde hace 10 días en el área de cuidados intensivos de un hospital de Madrid, España, y a pesar de que su madre, Lourdes Ornelas, no ha querido dar mucha información al respecto, se teme lo peor para Camilo.

A decir de una ‘tía’, Camilo Blanes está “gravísimo”

Por su faltara algo más, una supuesta ‘tía’ de Camilo Blanes, comentó que el joven está “gravísimo”, contrastando con las delaraciones de Lourdes Ornelas, quien compartió que su hijo poco a poco va recuperando su estado de salud, por lo que solamente queda esperar a une versión oficial.

“Fui a ver a Camilo apenas me enteré del caso, llegué al hospital a las doce del mediodía, llamándole a Lourdes, diciendo que iba a ver a Camilo o esta noche o mañana y ella hizo caso omiso. Yo me presenté en el hospital, fui a atención al paciente, me dijeron donde estaba Camilo y el permiso con mi nombre para verle. Entré y el chaval estaba solito, grave, muy grave, muy grave, y estuve más de media horita con él”, informó la ‘tía’ del joven.