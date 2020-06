Camilo sorprende con un video en su cuenta de Instagram

El músico exhibe la retaguardia de su esposa Evaluna Montaner

“Cuando hay amor se goza barato”, expresó en su publicación

En plena cuarentena, Camilo sorprende con un video en su cuenta oficial de Instagram, ya que exhibe la retaguardia de su esposa Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner.

Con más de 3 millones de reproducciones hasta el momento, en este video se puede ver al músico Camilo derrochar amor por Evaluna Montaner, a pesar de haber exhibido su retaguardia.

En apenas unos cuantos segundos, se observa a Camilo, quien solo luce una bermuda y sin playera, intentar algunas posturas de ballet con su esposa, Evaluna Montaner, y a pesar de las buenas intenciones, no pudo evitar exhibir la retaguardia de la hija de Ricardo Montaner, quien parece no le da mucha importancia al percance.

A diferencia de su esposo, Evaluna Montaner luce un atuendo más relajado, ideal para realizar estas rutinas, las cuales no pudieron finalizar de la mejor manera, a pesar de que transmiten que la pasaron muy bien.

Mientras realizan esta demostración se escucha de fondo el tema Tú y yo pasamos de ser todo a nada, que en un fragmento dice: “Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara”.

Con más de un millón de “Me gusta” hasta el momento, entre ellos de las actrices Ana Martin y Verónica Montes, la cantante Toti Willy, exintegrante de Microchips, así como Mau y Ricky Montaner, hermanos de Evaluna Montaner, el músico Camilo escribió en esta publicación: “Cuando hay amor se goza barato @evaluna”, lo cual provocó comentarios de todo tipo.

“Mi pareja favorita”, “Son el amor de mi vida”, “Que tiernos”, “Los amo”, “Son hermosos los dos”, “Que lindos”, “Que bellos son”, “Cositos preciosos”, “Son lo mejor del mundo”, “Que bonita pareja”, “Ay Dios, que hermosos”, “Los amo gravemente”, expresaron algunos seguidores de Camilo y Evaluna Montaner.

Después de un bello noviazgo, esta pareja, la cual se ha convertido en la favorita de muchos internautas, decidieron casarse el pasado 8 de febrero en una ceremonia que se llevó a cabo en Miami, Florida, a la que solo asistieron sus familiares y amigos cercanos.

Y a partir de esa fecha, tanto Camilo como Evaluna Montaner no se han cansado de expresarse su amor a través de sus redes sociales, como en esta ocasión, en que tal vez por error, el músico exhibió la retaguardia de su esposa.

Pero no todo fueron comentarios positivos para la pareja, ya que una internauta dijo lo siguiente: “Ya se pasan de ridículos, ya no pegan, jiji”, lo que causó varias respuestas: “Y luego yo solo de verla a ella como que ya se acaba el chiste, no sé porque me cae mal”, “Si, ya aburren, y no son la gran cosa, la verdad”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ