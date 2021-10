Felicidades, el regaló más hermoso y especial que Dios los cuide siempre”, “Dios mío, que está embarazada!! Espero que todo salga bien, os merecéis lo mejor del mundo”, “Evita hermosa, qué belleza todo”, “Que dicha más grande”, “Muchísimas felicidades! Es lo mejor que me ha pasado en la vida, ya lo verán! No van a poder creer el amor tan grande los quiero”, continuaron los comentarios.

Felicidades, el regaló más hermoso y especial que Dios los cuide siempre”, “Dios mío, que está embarazada!! Espero que todo salga bien, os merecéis lo mejor del mundo”, “Evita hermosa, qué belleza todo”, “Que dicha más grande”, “Muchísimas felicidades! Es lo mejor que me ha pasado en la vida, ya lo verán! No van a poder creer el amor tan grande los quiero”, continuaron los comentarios.

Y mientras se deciden a tener a su primer hijo, la pareja no desaprovecha cualquier oportunidad para expresar lo enamorados que están el uno del otro. Como lo hizo Camilo durante su participación como coach en el programa La Voz Kids, donde no se cansó de expresar su amor a su esposa, enviándole románticos mensajes. Archivado como Camilo Evaluna anuncian embarazo

Se preocupan por Ricardo Montaner

Algunos de los comentarios que hicieron en la publicación del programa mostraron su preocupación por el cantante Ricardo Montaner, padre de la joven esposa de Camilo, Evaluna: “Ricardo Montaner se va infartar”, “A Ricardo Montaner no le gusta eso” y “La gloria de Dios, estoy cantando y me salen con esto”.

“Ricardo Montaner es el que filmó la escena haha!”, “A Ricardo Montaner no le gusta eso”, “Montaner se infarta cuando es lo ajeno con su familia no”, escribieron algunos, mientras que otros usuarios aseguraron que la foto de Evaluna y Camilo no tenía nada de íntima: “Que hay íntimo no hay nada ni se ve nada”, “La gente siempre exagera, que va, no se ve nada”. Archivado como Camilo Evaluna anuncian embarazo