Grata sorpresa se llevaron los admiradores del músico Camilo Echeverry, esposo de Evaluna Montaner, ya que hizo una inesperada confesión a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

A punto de llegar a las 3 millones de reproducciones, en esta publicación, Camilo abre su corazón como pocas veces se ha visto.

Entre los famosos que le dieron “Me gusta” a este video, se encuentra su suegro, el cantante venezolano Ricardo Montaner, así como sus cuñados, Mau y Ricky, la cantante y actriz mexicana Danna Paola, Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, y la conductora y youtuber Gomita.

En poco menos de un minuto, el esposo de Evaluna Montaner se expresa de la siguiente manera: “Les confieso algo: me desperté esta mañana y me desperté en modo avión, con el teléfono en modo avión, porque me daba miedo estar recibiendo notificaciones de cosas que no se hicieran positivas o negativas, me daba miedo ver que mi álbum estuviera funcionando o no estuviera funcionando”.

Camilo Echeverry, que apenas en febrero pasado unió su vida en matrimonio a la de Evaluna Montaner, hija del cantante venezolano Ricardo Montaner, confesó que también le daba miedo que su álbum, llamado “Por primera vez” y que acaba de estrenar recientemente, tuviera muchas vistas o muy pocas vistas en las plataformas digitales:

“Acabo de quitar a medio día el modo avión porque quiero estar enamorado de este primer impulso que estoy sintiendo antes de saber si el disco funcionó comercialmente o no, ¿saben? El impulso de saber que este álbum me representa, que este álbum es hecho con amor, hecho para ustedes, en esa medida, antes de saber si tiene muchas vistas o no, para mí ya es exitoso, y los amo y gracias por respaldarme”.

Para finalizar, Camilo asegura, de forma muy efusiva, que luego de quitar el modo avión a su teléfono, lo único que vio “es que todos los números van para arriba”.

“Eso quiere decir, más allá de números, que ustedes están recibiendo ese álbum como yo sabía que lo iban a recibir: con el corazón, porque ese álbum está hecho para ustedes, la tribu: ‘Por primera vez’, disponible en todas las plataformas digitales. Los amo, la tribu”.

Después de esta inesperada confesión, el esposo de Evaluna Montaner comenzó a recibir muchos mensajes de sus seguidores, entre ellos, de la cantante Rebeca Delgado: “Te mereces todo y vamos por más mi Cami!!! Se te quiere mucho”.

Por su parte, la cantante aregentina Emilia Mernes dijo: “Felicidades, mi amigo”, mientras que el músico colombiano Morelli se limitó a postear: “La tribu!!!”.

La actriz colombiana Juliana Galvis, paisana de Camilo, se expresó así: “Eres divino, Camilo!!! Todo el éxito del mundo”. También, la actriz colombiana Carolina Sabino dijo: “Inmenso, Cami. Te mereces todo esto y más!!! Bendiciones”, acompañado de diferentes emoticones.