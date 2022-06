“Tribu de México me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID”, comienza la descripción del video que subió Camilo a su Instagram.

“Obviamente por normas de Covid, me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en la Arena CDMX, es algo que me llenaba de ilusión, sabemos que lo primero y más importante es la salud, inmediatamente después de eso es honrar ese encuentro, a lo largo del día de hoy o mañana estaremos contándoles cuando será esa nueva fecha en la que nos vamos a encontrar”

¿Índigo corre peligro?

“¡Que te mejores! Y que tu bebé no se enferme!” Los comentarios respecto a la preocupación por Índigo. “Te hubieras hecho la prueba antes Camilo, gastamos mucho en venir y lo peor, es que no podremos verte.” “Ojalá Evaluna y tu hija se encuentren bien y no les pasa nada.”

Algunos comentarios eran de reclamo para el cantante que ya se encontraban viajando a la Ciudad de México para el concierto: “No puede ser, ya voy de Veracruz a Ciudad de México.” “¿Por qué no te hiciste la prueba antes? Ahora que hacemos lo que somos de otra ciudad y ya estamos listos.”