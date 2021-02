Camilo confiesa no conocer una canción de Selena Quintanilla

Seguidores de la renina del Tex Mex se van en contra del esposo de Evaluna

Lo llaman payaso y que él ni música sabe hacer Camilo video Selena: El cantante colombiano, y también esposo de Evaluna, Camilo, sorprende a los seguidores en redes sociales después de confesar que no conoce a Selena Quintanilla ni el género que la reina del Tex Mex tocaba. Vaya sorpresa que muchos fanáticos de la fallecida cantante Selena Quintanilla se llevaron después de que el cantante colombiano y esposo de Evaluna, Camilo, no recordara una de las canciones más emblemáticas de la reina del Tex-Mex. Todo sucedió cuando en una dinámica con el sitio BuzzFeed Latinoamérica, el colombiano tenía que adivinar la canción y el artista que estaba escuchando en solo unos momentos. A pesar de que el esposo de Evaluna, hija de Ricardo Montaner confesó en un inicio que no se sabía muchas canciones, comentando también que era muy malo en este tipo de juegos, el colombiano inició con el pie derecho, adivinando en unos segundos su primera canción. Dicha canción se traba de China, sencillo que lanzaron los cantantes de música urbana: Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G y J Balvin, logrando incluso recordar cada uno de los autores de esta canción. Lamentablemente para Camilo su suerte no duraría mucho, ya que cuando escuchó la canción Techno Cumbia de Selena Quintanilla, el esposo de Evaluna no logró ni siquiera acordarse de ella en el video. Y es que, a pesar de que Selena Quintanilla fue una de las artistas más importantes de la música en español, logrando grandes éxitos en México y Estados Unidos, el colombiano no logró descifrar su canción, comentando incluso que nunca la había escuchado. Los jueces de la dinámica decidieron darle una segunda oportunidad a Camilo volviéndosela a mostrar, sin embargo el colombiano nomás no logró descubrir ni siquiera quien la cantaba, a tal grado de que soltó una risita nerviosa: “No, no sé quien es, ni idea”. Posteriormente, cuando los jueces le dijeron de quien se trataba, Camilo confesó que nunca había escuchado la canción: “Wow no, esa no, ¿Techno Cumbia? Wow, no, ni siquiera la escuché en mi vida”. Puedes ver el video de Camilo sin poder adivinar una canción de Selena aquí.

Ante este video, en donde Camilo no logró descubrir la canción de Selena Quintanilla, a pesar de que es una de sus canciones más emblemáticas, los seguidores de la cuenta de @chicapicosa2, misma que compartió este video después, se fueron en contra del esposo de Evaluna, argumentando que era prácticamente imposible no reconocer a Selena. Una seguidora escribió: “¿Cómo va a saber? Si el no hace música es mas bien un payaso, este tipo en mi vida lo había escuchado o visto, asco”. Otra chica no daba crédito a que Camilo no reconociera ni siquiera la voz de Selena: “Yo no sé quien sea, pero no puedo creer que no sepa quien es Selena Quintanilla”. “OMG, ahora perdón, pero que ignorante se vio, hasta mi niña de 6 años sabe quién es Selena, o sea fuera Camilo”, “La verdad si se vio bien chocante, y aparte lo repitió dos veces jajajaja”, “Estúpido ese”, “Pero ¿quién es este payaso?”. Fueron uno de los tantos comentarios que comenzaron a llegar en el video de Camilo sin poder adivinar una canción de Selena Quintanilla.