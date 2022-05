Ben Chew, ya había tenido su tiempo para interrogar a la actriz, pero siempre se comportó cómo un caballero ante la ex esposa de su cliente. Cuando Vasquez tuvo la oportunidad de enfrentarse a Heard, no tuvo piedad ante la actriz de “Diario de un seductor.”

Camille notando que quería darle la vuelta a su pregunta, volvió a cuestionar: “Señorita Heard, eso no fue lo que pregunté. Por favor responda mis preguntas, ¿Pagó la cuota de divorcio?” Finalmente, Amber respondió que aún no lo había hecho, dándole un punto a Vasquez.

La actriz de 36 años, Amber Heard tenía que pagar una cuota de divorcio por 7 millones de dolares, cosa que no hizo. Vasquez la acorraló preguntando que si era correcto el que no había donado el dinero, Amber respondió: “Incorrecto, yo me comprometí a pagar todo lo que debía.”

Camille Vasquez desmiente a Amber Heard

La abogada interrogó a Heard sobre violencia doméstica, particularmente sobre la ocasión en la que supuestamente Depp le rompió la nariz y la golpeó en los labios y la cabeza.Luego de la declaración de Ambert Heard, la abogada Camille Vasquez mostró en el juicio unas fotografías de la actriz días después de la agresión, en las cuales no se ve ningún signo de violencia.

Amber trató de defenderse diciendo que ella misma trató de ocultar los moretones con maquillaje y que no buscó ayuda profesional de un médico y por eso no había registros, Camille vio una oportunidad a favor del actor le contestó: “Probablemente no había registros, porque no había nada que probar”.