Camila Cabello rompe el silencio y hace fuerte confesión sobre su imagen corporal

“Apretaba tanto el estómago que me dolía los abdominales del esfuerzo”

La intérprete de “Havana” reflexionó sobre el amor propio, famosos le dan su apoyo Camila Cabello cuerpo prensa: La actriz y cantante latina-estadounidense Camila Cabello, quien es ex integrante de la agrupación femenina Fifth Harmony, dio mucha de que hablar luego de soltar una serie de declaraciones con respecto a los paparazzi, quienes han ‘atacado’ a la cantante debido a su peso y su figura. La intérprete de “Don’t Go Yet”, reflexionó mediante un largo post sobre lo que es vivir siendo atacada por la prensa, Cabello afirmó en el largo texto que subió como en formato de imagen, lo que sufrió por un tiempo, tratando de disimular sus imperfecciones para evitar ser criticada, y los fans y demás famosos reflexionaron ante esto. “No podía respirar” La cantante de 25 años escribió una larga carta en donde confesó su sentir y abrió su corazón con fans y demás personas. En el texto, Camila afirmó que llegó un punto de su vida en Miami, en donde “no respiraba”, pues apretaba tanto el estómago, que los abdominales ya le dolían del esfuerzo por intentar disimular sus imperfecciones. Camila, quien estará estrenando próximamente su nuevo álbum confesó en tal carta: “Hoy me compré un bikini nuevo, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al mar porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa”. Haciendo referencia las ultimas fotos que le tomaron los paparazzi a Camila en traje de baño de “animal print”.

Camila Cabello cuerpo prensa: Trató hacer de todo para ‘disimular’ su pancita La intérprete de “Havana”, de origen cubano, confesó que llegó un punto en donde no podía respirar, que trataba de hacer de todo para salir bien en las fotos, lo cual implicaba apretar el estomago para intentar ‘disimular’ su pancita, lo cual es completamente natural. “Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude”, confesó la cubana en Instagram.

Se ha llegado a sentir muy vulnerable No es la primera vez que han opinado sobre el cuerpo de Camila, pues la intérprete de “Señorita” y ex novia de Shawn Mendes, ha tenido que lidiar con la opinión pública desde hace ya algunos años, en donde se le ha visto un notorio cambio estético, y esto ha molestado a la cantante. “Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido fotografiada a escondidas y me he sentido super vulnerable y sin preparación: usé bikinis que eran demasiado pequeñas y pegadas al cuerpo. No me preocupé de cómo me veía. Después, veía las fotos en internet y los comentarios, y me molestaban mucho”, continuó Camila.

Camila Cabello cuerpo prensa: Motiva a las mujeres a quererse como son “Cuando afectó mi autoestima, recuerdo cuánto me impacto darme cuenta que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”, añadió. “Una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres. “Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más”, continuó la actriz de “Cinderella”.

Camila Cabello cuerpo prensa: “Estoy tratando de sentirme bien” Camila dio a entender que ahora mismo está pasando por un proceso en donde, las críticas no permiten que la cantante se quiera por quien es. “Todavía no estoy en el punto de mi viaje donde no me importe una mierda. Cuando lo pienso intelectualmente yo sé que mi físico no determina lo saludable, feliz o sexy que soy. “Emocionalmente, el mensaje que recibo de la sociedad suena fuerte en mi propia cabeza. Irónicamente, toda la terapia, todo el trabajo interno va encaminado a tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Estoy de luto por ella hoy”, finalizó la actriz y cantante cubana- estadounidense.

Los famosos y fans le hacen llegar su apoyo Por medio de la publicación de Camila, en donde se sinceró, la cantante recibió casi 2 millones de likes, entre los comentarios podemos ver el apoyo que recibió por parte de la actriz Lilly Collins, quien le escribió: “Te entiendo, y te envío todo el amor y vibras positivas”. Mientras que J Balvin, Sofia Carson y Katherine Langford le enviaron corazoncitos. “Esto es lo que se siente ser hermosa”, “Lo siento mucho. Y al mismo tiempo, estoy muy agradecida de que hayas hablado al respecto, eres un alma maravillosa”, “Hermoso mensaje. Realmente siento que el mundo se está moviendo hacia esta dirección con todos nosotros queriendo ser reales. ¡Lamento que tengas que pasar por eso!”.

Camila Cabello cuerpo prensa: Fans lamentan la situación de Camila Los segadores de la ex integrante de Fifth Harmony, sienten mucho la situación que está afrontando la cantante. “Tan real como se pone. Gracias por compartir esto con el mundo!! Lamento mucho que esta haya sido tu experiencia, pero poder comunicarlo y tus sentimientos de esta manera ayudará a muchos… una verdadera reina”. “Eres amada por aquellos que más te importan y por aquellos a quienes más significas. Hermoso por todas partes”, “Esto es increíblemente poderoso e importante, ¡gracias por compartir esto!”. Los fans afirman que es normal pasar por este tipo de inseguridades, pero aún así, estarán presentes para apoyar a su ídolo en todo momento.