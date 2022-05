Camila Cabello engalanará la final de la Champions League

“Siempre he querido ir a un partido de fútbol. No lo digo solo porque estoy aquí, es algo que siempre quise tachar de mi lista de deseos”.

“Porque yo estaba como: toda Europa está mirando, me encanta estar aquí”. “Me refiero a que algo que me encanta de los fanáticos del fútbol es la cantidad de alegría, intensidad y pasión, como esa energía que sientes”.

Sobre su actuación en la Ceremonia de Apertura, Camila Cabello aceptó que primero se sentía nerviosa, pero ahora está realmente emocionada. “Hace un par de horas me sentía nerviosa, pero ahora me siento muy emocionada”.

Acerca de sus sentimientos sobre el futbol

“El fútbol es, con mucho, mi deporte favorito y siempre he querido ir a un partido. Es el único deporte que puedo ver, y sé completamente lo que está pasando”, dijo Camila Cabello.

“No me llamaría fanática del fútbol en comparación con [los fanáticos en el Stade de France], pero realmente me encanta. Ha habido algunas veces en las que he intentado ir a juegos pero con mi agenda, simplemente no ha podido suceder”.