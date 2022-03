Cuando los agentes llegaron, encontraron a las dos víctimas inconscientes y al camello desquiciado suelto. Varios organismos acudieron al lugar para prestar ayuda y poner a las víctimas a salvo, acotó el informe del New York Post. Mientras los agentes trasladaban a una de las víctimas a una ambulancia, el camello reapareció y atacó un vehículo de la oficina del sheriff.

Bobby Matheny, de 42 años, y Tommy Gunn, de 67, ambos del Estado de los Voluntarios, murieron tras ser acorralados y atacados por el frenético camello el jueves en la localidad de Obion, a unos 160 kilómetros al noreste de Memphis, reportó el periódico New York Post el sábado 12 de marzo.

Un familiar de una de las víctimas le dijo a WTVF que los dos hombres habían estado en la granja para intentar ayudar a capturar al camello. El animal los acorraló y atacó, y pisoteó a los hombres hasta la muerte, agregó el pariente, de acuerdo con el reporte del New York Post el sábado.

En el acto, los agentes se vieron obligados a “sacrificar al camello por la seguridad de todos los presentes”, mencionó el comunicado. Bobby Matheny y Tommy Gunn sucumbieron a sus heridas y fueron declarados muertos en el sitio. El Post acotó que no quedó claro cómo se escapó el camello.

Shirley Farms indicó a CBS News que están molestos y afligidos por el ataque, pero no proporcionó más detalles. El reporte del Post contó que, según un obituario en Internet, Bobby Matheny había trabajado como conserje en la escuela secundaria de Lake County. Y se ha programado un servicio fúnebre para las 3.00 de la tarde del domingo en el gimnasio de la escuela.

Autumn Staggs, quien trabajó como conserje junto a Bobby Matheny durante cinco años, publicó sus condolencias en Facebook junto a un video donde la víctima bromeaba mientras limpiaba el suelo de una escuela. “Compartimos muchas risas y muchos días de trabajo duro hasta que decidí irme a otro trabajo. Siempre era mi interlocutor cuando necesitaba desahogarme y viceversa. Bob era único y no puedo creer que esté diciendo esto, pero descansa tranquilo, grandote”, escribió.

Grabaron caso extremo de piojos

Por otra parte, a través de redes sociales, una cuenta en TikTok sorprendió a todos los usuarios de ese sitio al publicar un caso horroroso de piojos. Se trata de una joven que estaba infestada de estos molestos bichos. Las imágenes no solo causaron sorpresa, sino asco entre los internautas.

Los piojos han sido uno de los bichos que más han molestado a miles de personas en el mundo, y no solo en niños, sino también se han presentado casos en adultos. Y es que para los que no sepan, estos insectos cuando habitan en tu cuero cabelludo crean una especie de comezón que hace imposible no rascarte, además de que son muy fáciles de pegarse.