USCIS sostuvo en un comunicado que el cambio entrará en vigencia el 21 de agosto y “proporciona mayor flexibilidad”

Sin embargo, una experta legal rescató la importancia de los 30 días que el gobierno ha eliminado todo plazo para el trámite de la autorización inicial

Cambio reglas de asilo. El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este viernes que eliminará la regla que obliga a las autoridades de inmigración a responder dentro de 30 días a las solicitudes iniciales de permiso de trabajo presentadas por las personas que piden asilo en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sostuvo en un comunicado que el cambio, que entrará en vigencia el 21 de agosto, “proporciona mayor flexibilidad en el trámite de los documentos iniciales de la autorización de empleo para las personas que solicitan asilo”.

USCIS se impuso la regla hace más de 20 años y, según la agencia, “desde entonces las solicitudes de asilo han aumentado mucho y USCIS ha desarrollado procedimientos críticos adicionales de revisión de antecedentes para reducir el fraude e identificar amenazas para la seguridad nacional y el orden público”.

Emma Winger, abogada de American Immigration Council, dijo a Efe que “para quienes solicitan por primera vez el permiso de trabajo el plazo de 30 días es de gran importancia, especialmente para las personas recién llegadas que necesitan sustentarse”.

“Con la nueva regla, el Gobierno ha eliminado todo plazo para el trámite de la autorización inicial”, añadió. “Pueden tomarse todo el tiempo que quieran”.

El subdirector de USCIS, Joseph Edlow, señaló en una declaración que la “eliminación de un marco de tiempo autoimpuesto para el trámite da a la agencia la flexibilidad operacional en la conducción de los procedimientos sistemáticos de análisis y verificación de identidad que la ciudadanía espera de una agencia encargada de proteger la seguridad nacional”.

“Una prioridad clave de USCIS es la salvaguardia del sistema de inmigración legal de nuestra nación frente a quienes buscan explotarlo o abusarlo”, añadió el funcionario. “Este cambio reducirá las oportunidades de fraude y protegerá los trámites relacionados con la seguridad que aplicamos para cada solicitud de permiso de trabajo, lo cual incrementa la integridad de los beneficios de la inmigración”.

Otro cambio en las reglas de USCIS, anunciado hoy, elimina el requisito de que las personas que solicitan asilo presenten a la agencia sus pedidos para la renovación de los permisos de trabajo 90 días antes del vencimiento de sus permisos actuales.

“Este cambio reduce la confusión y aclara que los solicitantes de asilo pueden presentar su pedidos de renovación del permiso de trabajo hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento, lo cual minimiza los posibles lapsos en la autorización de trabajo”, señaló USCIS.

Los cinco puntos clave sobre el proceso judicial de DACA

El Tribunal Supremo de Justicia emitió este jueves su fallo sobre la validez del decreto del presidente Donald Trump en el que anuló el programa de la Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), creado por su antecesor Barack Obama

Estos son los cinco puntos clave sobre el proceso que culminó en el Tribunal Supremo:

1. ¿Qué es DACA?

El presidente Barack Obama creó por decreto del 15 de junio de 2012 el programa con el propósito de diferir la deportación de extranjeros que eran niños o adolescentes cuando ingresaron ilegalmente a EEUU, y que en muchos casos jamás han estado en su país de origen.

Para beneficiarse, los jóvenes debían probar que llegaron antes de los 16 años de edad, que no tenían antecedentes penales y que cursaban educación secundaria o universitaria, o cumplían servicio militar. DACA ofrece la garantía de no ser deportado; permiso de trabajo y un número del Seguro Social. DACA no ofrece residencia legal permanente (“tarjeta verde”) y da en cambio una “situación de presencia legal” en EEUU.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta el 30 de junio pasado unas 660.000 personas se habían registrado en el programa. Las fechas de vencimiento de sus permisos depende de la fecha en que cada “soñador” o “soñadora” hizo su solicitud y varían entre enero de 2019 y junio de 2021. De la cifra dada por USCIS, 529.760 beneficiarios son de origen mexicano, seguidos por 25.350 salvadoreños y 17.260 guatemaltecos, entre los primeros lugares.

