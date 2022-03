Por ello, los servicios públicos han aprovechado las redes sociales para informar a las personas lo que deberán tomar en cuenta para que este cambio no les tome por sorpresa y cause molestias o alguna incomodidad. Además, se anunció que en que el nuevo horario estará disponible hasta el próximo seis de noviembre, cuando vuelve a cambiar.

Aunque la mayoría del país deberá cambiar sus relojes y ajustarse a un nuevo horario, algunos de los estados no están bajo este nuevo horario y se mantienen sin cambios, como es el caso de Arizona. A través de redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional y demás servicios públicos informaron sobre los cambios y dieron recomendaciones al respecto.

HORARIO DE VERANO A LA VUELTA DE LA ESQUINA. A horas de terminar con el horario de invierno, se recuerda a las personas que llegó el momento de adelantar el reloj una hora y comenzar el horario de verano. Por ello, será necesario que no olvide la fecha y no le tome por sorpresa el nuevo cambio, que durará hasta el seis de noviembre.

En casi todo Estados Unidos, el sábado por la noche las personas deberán aumentar una hora más a sus relojes para iniciar el domingo, 13 de marzo, con el nuevo horario. Adelantar los relojes, servirá para que las modificaciones no terminen tomando por sorpresa y genere un problema al dormir o al realizar alguna actividad.

Cambio horario EEUU 2022: ¿Varía para ciertos estados?

La mayoría de estados del país, se verán sometidos a este nuevo cambio y en las próximas horas podrán ser parte de ello. Pero, se recuerda que el cambio no rige para Hawai, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Estadounidense, Guam y Marianas del Norte, informó The Associated Press.

Para muchas personas, el cambio no es favorable y han manifestado que no se sienten cómodos con los diferentes horarios. Una encuesta realizada en octubre revela que la mayoría de la población prefiere evitar el cambio de hora, pero no hay consenso sobre cuál debe regir durante todo el año, aseguró AP. Archivado como: Cambio horario EEUU 2022