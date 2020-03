Tres hispanos, una mujer y dos hombres, robaron una tienda de celulares sin ser descubierto al principio.

Las cámaras de seguridad grabaron la estrategia de los ladrones hispanos.

Los ladrones se llevaron un teléfono celular y dinero en efectivo.

Las cámaras de seguridad registraron cómo tres ladrones hispanos protagonizaron un robo casi perfecto cuando simularon ser clientes en una tienda de teléfonos y accesorios de celulares en los Estados Unidos.

La reconocida tienda, localizada en un lujoso centro comercial, fue el blanco ideal para que los tres ladrones hispanos cometerían este robo, sin que el encargado de la misma notara la estrategia criminal.

Pero las cámaras de seguridad grabaron cada uno de los pasos de los ladrones hispanos, quienes, en tan sólo cinco minutos, hurtaron dinero en efectivo y uno de los celulares exhibidos en la vitrina.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto cuando una pareja afrodescendiente ingresa a la tienda peguntando por algunos modelos de teléfonos celulares.

El joven encargado, cumpliendo con su trabajo, atiende a la pareja afrodescendiente, sin percatarse del plan criminal que lo asechaba.

Mientras que el hombre conversaba con el encargado de la tienda, la mujer se nota nerviosa e inquieta, esperando a una tercera persona, quien sería el encargado de hurtar la mercancía.

Captura/ Mundo Hispánico

Las cámaras de seguridad captaron la entrada del tercer ladrón, quien lucía bien vestido sin aparentar ser una persona sospechosa para el encargado de la tienda, quien se encontraba solo en el área de ventas.

Todo indicaba que el plan criminal marcha sin problemas

Tras la revisión de las cámaras de seguridad, los tres ladrones ya estaban listos para iniciar el robo.

La pareja afrodescendiente le pide al encargado de la tienda que le mostrara los tipos de celulares, éste accede y deja el mostrador solo.

Mientras tanto, el tercer ladrón hispano se coloca a espalda del encargado de la tienda para agarrar un celular con sus largas manos y luego procede a hurtar el dinero de la tienda de una manera fácil y sin problemas que se hallaba cerca del mostrador.

Las cámaras de seguridad también captaron cuando el encargado de la tienda casi sorprende al tercer ladrón, pero éste simuló que seguía hablando por teléfono.

El tercer ladrón repitió el robo una y otra vez hasta dejar sin medio a la tienda.

A pesar de no ser “cachados” en ese instante, las cámaras de seguridad registraron su fechoría. Las autoridades policiales fueron tras su búsqueda par ser deportados.

