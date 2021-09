Cámara aprueba proyecto de ley para evitar el cierre

Sin embargo, es poco probable que el Senado lo apruebe

El proyecto de ley también contempla suspender el límite de la deuda federal

Cámara vota evitar cierre. La Cámara votó un proyecto de ley el martes por la noche para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, suspender el límite de la deuda federal y proporcionar ayuda para desastres y refugiados, lo que generó un enfrentamiento de alto riesgo con los republicanos que se oponen al paquete, a pesar de las perspectivas de una inminente crisis fiscal.

La Cámara liderada por los demócratas aprobó la medida con una votación de 220-211, estrictamente en línea con el partido. El proyecto de ley ahora va al Senado, donde es probable que fracase debido a la abrumadora oposición del Partido Republicano, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Cámara vota evitar cierre: Aprueban proyecto de ley

El gobierno federal enfrenta un cierre si la financiación se detiene el 30 de septiembre, fecha que marca el final del año fiscal, la medianoche del próximo jueves. Además, en algún momento de octubre, EE.UU. corre el riesgo de incumplir su carga de deuda acumulada si sus límites de endeudamiento no se eximen o ajustan.

“Nuestro país sufrirá mucho si no actuamos ahora para evitar esta crisis innecesaria y evitable”, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, demócrata por Maryland, poco antes de la votación, según un reporte de la agencia de noticias The Associated Press.