Graves repercusiones si no se aprueba el estímulo de Biden

También podría afectar a los congresistas demócratas en general, al exponer al partido a futuras repercusiones para las elecciones de 2022, en caso de que no logren unirse con efectividad contra enemigos tan evidentes como la pandemia y el congelamiento de la economía estadounidense, señaló The Associated Press.

Asesor demócrata advierte los ‘riesgos’

“Uno pensaría muy seriamente antes de emitir un voto decisivo contra la agenda legislativa de un presidente proveniente de su propio partido”, subrayó Ian Russell, quien por mucho tiempo funge como asesor demócrata.

Sin embargo, advirtió Russell, los legisladores deberán decidir “por cuenta propia de qué manera su voto va a favorecer” a sus propios estados.