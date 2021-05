Calor intenso e incendios rompen récords al cierre de abril

El calor intenso y los incendios voraces rompen récords al cierre de abril

Jueves 29 y viernes 30 de abril pasarán a la historia por ‘romper’ los termómetros

El jueves, por ejemplo, se registraron 100 grados Fahrenheit en Woodland Hills, al noroeste de Los Ángeles

¡Regresan las altas temperaturas! El calor intenso y los incendios voraces rompen récords al cierre de abril, un mes en el que no se suelen registrar indicadores históricos de este tipo, mucho menos si alcanzan hasta 100° Fahrenheit.

Jueves 29 y viernes 30 de abril de 2021 pasarán a la historia por ‘romper’ los termómetros y abrumar especialmente a la población del área de Los Ángeles, en California, con una fuerte ola de calor.

Abril cerró con una muy rara ola de calor al sur de California. En un mes donde no se esperan temperaturas tan altas, el jueves los termómetros marcaron 100 grados Fahrenheit en Woodland Hills, al noroeste de Los Ángeles.

Ese registro para estas fecha no se veía desde 1959, cuando se reportaron 101 °F. Pero no quedó allí, porque este viernes la temperatura no alcanzó los 100 °F, pero se mantuvo realmente cerca fluctuando entre 93 y 99 °F, así que el calor no cesó para los residentes.