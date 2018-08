Un sismo de magnitud de 4.4 se dejó sentir en el sur de California este martes a las 7:33 p.m según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El terremoto se sintió en ciudades como Arcadia y Glendora, según informó ABC de Los Ángeles.

Después fue seguido por un terremoto de 3.4 magnitud, que se registró a las 7:34 p.m.

Algunas partes del sur de California fueron sacudidas y según Los Ángeles Times fue seguido por réplicas más pequeñas.

El USGS dijo que el epicentro fue a tres millas de San Dimas, a cuatro millas de Claremont y cinco millas de Glendora.

Hasta el momento no ha habido informes de daños, dijo un vocero del Departamento de Policía de La Verne.

El ex asambleísta estatal de California Mike Gatto escribió en Twitter: “Bastante seguro de que fue un terremoto en Los Ángeles. Lo suficientemente fuerte como para mover el suelo”.

Pretty sure that was an earthquake in Los Angeles. Strong enough that it swayed the floor.

— Mike Gatto (@mikegatto) August 29, 2018