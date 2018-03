Las autoridades reportan que una persona murió y una más resultó herida luego de un tiroteo en un centro comercial en el sur de California, informó The Washington Post.

El departamento del alguacil del condado de Ventura afirmó en Twitter que el incidente ocurrido este sábado ha sido controlado y que no hay amenaza para el público.

TOaks Police are on the scene of a shooting at the Oaks Mall. The situation is contained and there is no threat to the public.

— Thousand Oaks Sta. (@toaksvcso) March 17, 2018