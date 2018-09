Un tiroteo frente a una preparatoria charter en Van Nuys, California, dejó dos heridos y obligó al cierre de la instalación el miércoles por la tarde, informa el canal ABC 7 News.

Un empleado y un alumno resultaron heridos. El incidente se registró poco después del mediodía, hora local, a las afueras de la CHAMPS Charter High School, ubicada en la cuadra 6800 de la Van Nuys Boulevard, detalla el medio.

El plantel escolar permanece clausurado mientras se realiza la investigación pertinente, dijo la policía de Los Angeles, quien confirmó que el tiroteo no ocurrió dentro del plantel.

UPDATE: The shooting took place across the street from @ChampsCharter school and NOT on the campus.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 20, 2018