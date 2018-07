La máxima alerta se activó en una tienda de comestibles Trader Joe´s en Hollywood, donde se reportó una posible situación de rehenes, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Hay un incidente policial activo en el Trader Joe´s cerca de la intersección de Hyperion Ave y Griffith Park Blvd en #Silverlake. Por favor manténganse alejados del área. Un Oficial de Información Pública está respondiendo y se dará a conocer más información a medida que esté disponible”, reportó la Policía en Twitter.

There is an active police incident at the Trader Joe’s near the intersection of Hyperion Ave and Griffith Park Blvd in #Silverlake. Please stay clear of the area. A Public Information Officer is responding and more information will be released as it becomes available. — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 21, 2018

El hombre que se encuentra atrincherado en un supermercado en Los Ángeles supuestamente baleó el sábado a su abuela y novia, después fue perseguido en la ciudad por la policía a la que disparó ocasionalmente hasta que se estrelló afuera de la tienda, a la que ingresó corriendo, informaron las autoridades.

Un gran número de policías y personal de socorro acudieron al mercado Trader Joe’s en la zona de Silver Lake el sábado en la tarde y al menos una persona fue herida, pero sobrevivirá, según pronósticos médicos. La policía dijo desconocer si todavía había empleados u otras personas al interior del supermercado.

Los investigadores creen que el hombre, cuyo nombre no se ha dado a conocer, baleó a su abuela y novia alrededor de la 1:30 P.M. en el sur de Los Ángeles y después huyó en un vehículo Toyota Camry 2015, dijo el agente Mike Lopez, portavoz de la policía de Los Ángeles.

Los agentes detectaron el auto del sospechoso cerca de Hollywood y trataron de frenar su marcha, pero el hombre se rehusó a hacerlo para dar inicio a una persecución, dijo López. Durante la huida, el sospechoso disparó “´múltiples rondas” contra los agentes, si bien nadie fue herido en el tiroteo, detalló.

Se cree que al menos uno de los policías respondió a los disparos durante la persecución, añadió López.

El sospechoso luego estrelló su auto en el exterior del supermercado Trader Joe’s e ingresó corriendo a la tienda. Un empleado de The Associated Press que vive en la zona reportó haber visto un auto impactarse contra un poste de servicios públicos afuera del negocio.

La mujer que resultó herida fue trasladada a un hospital en condición estable, de acuerdo con David Ortiz, un vocero del Departamento de Bomberos, aunque se desconoce cómo resultó herida. Las autoridades indicaron que acudieron 18 ambulancias y 100 elementos de bomberos al lugar del incidente.

El sargento Barry Montgomery dijo que la situación sigue en desarrollo pero que los agentes mantienen la comunicación con el sospechoso. Se desconoce si empleados o clientes permanecen dentro de la tienda.

Los policías “tratan de lograr que el sospechoso se entregue y ponga fin pacífico a esto”, aseveró.

Fotografías publicadas a través de las redes sociales muestras a varias personas tratando de salir del supermercado a través de una ventana, y un video de los helicópteros de los canales de televisión mostraron a otras personas saliendo por la puerta frontal con sus manos en alto.

El agente informó que los clientes salieron del Trader Joe´s, pero la policía no estaba del todo segura si todavía continuaban algunos clientes dentro de la tienda.

Posible situación de rehenes en un Trader Joe´s

Una joven de 20 años fue trasladada al hospital, pero en buenas condiciones, según informó a CNN la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart, quien aclaró que la mujer fue sacada de un vehículo, no del interior de la tienda.

“Estamos a la espera y preparados para apoyar, pero no hay confirmación de cuántas personas pueden estar adentro”, agregó Stewart.

Según CNN, el incidente comenzó alrededor de las 3:30 p.m. hora local (6:30 p.m. ET) y provocó una gran respuesta de la policía.

El presidente Donald Trump también tuiteó sobre la situación, al escribir: “Observando muy de cerca a Los Ángeles mientras hay una posible situación de rehenes. Sospechoso con barricadas activas. L.A.P.D. trabajando junto a la aplicación de la ley federal”.

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

Situación de alerta continúa en el Trader Joe´s

En unos de sus más recientes tuits, LAPD informó que “los recursos de SWAT están en escena en #traderjoes en #Silverlake mientras trabajamos para brindar una resolución rápida a este incidente. Una vez más, esta es una situación activa y cambiante, y seguimos instando al público y a los medios a mantenerse alejados del área”. (Con información de AP)

UPDATE: SWAT resources are on scene at the #traderjoes in #Silverlake as we work to bring a swift resolution to this incident. Again, this is an active and evolving situation, and we continue to urge the public and media to stay clear of the area. — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 22, 2018