El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un mensaje publicado en Twitter que el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, hace lo correcto al ordenar el despliegue de 400 efectivos de la Guardia Nacional de ese estado a la frontera sur.

“Gracias, Jerry. ¡Buena movida para la seguridad de nuestro país!”, expresó Trump.

California Governor Jerry Brown is doing the right thing and sending the National Guard to the Border. Thank you Jerry, good move for the safety of our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018