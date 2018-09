Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en un complejo de apartamento en San Bernardino, California, dejó como saldo a una decena de personas balaceadas, reportó CNN.

Tres de las 10 víctimas se encuentran en “condición extremadamente crítica”, según el vocero de la policía de San Bernardino, capitán Richard Lawhead.

#Breaking: Capt Lawhead of #SanBernardino PD says: 10 people shot, 3 critically injured, all still alive. Multiple handguns & rifles fired by unknown suspects who fled scene. Does not appear to be terrorist-related, neighbors say this is gang territory @CBSLA #CBSLA #KCAL9 pic.twitter.com/T8PpzdHOaq

— Cristy Fajardo (@fajardonews) September 3, 2018