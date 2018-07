Un sujeto baleó a su abuela y novia el sábado, después se estrelló en un vehículo contra un poste durante una persecución policial e ingresó corriendo en un concurrido supermercado Trader Joe’s mientras los agentes destrozaban a tiros los cristales de la puerta principal. Unas tres horas después de que tomara rehenes en el lugar, el hombre se rindió.

Una mujer murió dentro del establecimiento, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Thank you to @LAPDHQ for the heroic work today. Suspect in custody. Family members please contact NE division at 323-561-3211 for reunification info. More shortly.

— Eric Garcetti (@ericgarcetti) July 22, 2018