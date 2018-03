Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de San Francisco renunció por no poder “soportar la carga” de seguir transmitiendo información “falsa” del gobierno del presidente Donald Trump, informaron varios medios.

James Schwab, portavoz de la División de San Francisco de ICE, declaró en entrevista a la cadena CNN que su renuncia se debió a que no podía seguir manteniendo su “integridad” como representante de la agencia federal y, al mismo tiempo, saber que la “información era falsa”.

Según el portavoz, su dimisión se debe a que le pedían que repitiese información exagerada que el director interino de ICE, Thomas Homan, y el fiscal general, Jeff Sessions, habían dado sobre el efecto que tuvo la alerta de la alcaldesa de la ciudad de Oakland, Libby Schaaf, sobre las redadas de inmigración.

El pasado 24 de febrero, Schaaf avisó que ICE estaba preparando un operativo en el área, lo que, en opinión de Homan, puso en peligro a los agentes que lo llevaron a cabo y entorpeció sus resultados.

SF @ICEgov spokesman James Schwab quits, saying he was told to parrot alternative facts about @oakland Mayor @LibbySchaaf & how her warning about agency raids purportedly allowed as many as 800 undocumented immigrants to elude capture pic.twitter.com/U1roTddOOf

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) 13 de marzo de 2018