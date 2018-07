La mujer que presuntamente hizo comentarios racistas y encabezó un ataque brutal con un ladrillo contra un abuelo mexicano de 92 años fue arrestada, informó la policía.

Laquisha Jones, de 30 años, de Los Ángeles, fue arrestada y acusada bajo sospecha de agresión con un arma mortal, según KABC. Está detenida bajo una fianza de 200,000 dólares.

Rodolfo Rodríguez estaba dando su paseo diario alrededor de las 7 p.m. el 4 de julio, cuando accidentalmente tropezó con un niño caminando con Jones. Mientras continuaba caminando, fue golpeado por la mujer y luego otras tres o cuatro personas se unieron al ataque.

Rodríguez ha sido dado de alta del hospital y se está recuperando en casa. Una cuenta GoFundMe ha recaudado casi 250,000 dólares en su favor.

Los investigadores no han publicado un motivo del ataque. Tampoco han recuperado el ladrillo utilizado en la paliza, de acuerdo con KABC.

