La ciudad de Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles, se unió a la demanda presentada contra la ley SB54, que declara a California como santuario de inmigrantes, en una decisión tomada en la madrugada de hoy por el Concejo local.

En una votación unánime, los cinco miembros del Concejo decidieron que la ciudad se opondría formalmente a la también llamada “Ley de Valores de California”, que prohíbe a las autoridades locales colaborar con las agencias federales en la aplicación de las leyes de inmigración.

Esta ciudad de 180,000 habitantes, con cerca de 32 por ciento de residentes hispanos y localizada al norte de Los Ángeles, aprobó presentar una moción de apoyo legal a la demanda federal interpuesta por la administración del presidente Donald Trump contra la ley.

“Hemos perdido agentes (del control de la ley) en este valle (de Santa Clarita)”, señaló en su participación la alcaldesa, Laurene Weste. “Limitar el cumplimiento de la ley de una agencia hacia otra es un error”, agregó.

City Council Chambers is packed today for tonight’s Council Meeting. Thank you to everyone who has showed up to voice their opinions. #CivicEngagement at its finest. If you can’t make it, you can watch it online here: https://t.co/k6bMoAuYWU pic.twitter.com/mbgUcCG8BP

— Santa Clarita City (@santaclarita) May 9, 2018