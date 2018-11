Una semana después de que se declarasen los dos gigantescos fuegos que siguen activos en el norte y sur de California se han hallado ya 66 cadáveres y se han doblado los desaparecidos a 631, mientras los bomberos han logrado ganar algo de terreno a las llamas en las últimas horas.

El condado de Butte, en el norte del estado, donde arde el incendio bautizado como “Camp Fire”, que con 63 víctimas mortales -siete nuevas el miércoles- ya es el más mortífero de la historia californiana, actualizó esta noche la lista de personas desaparecidas hasta alcanzar las 631.

Son más del doble de las que aparecían por la mañana y casi cinco veces más que el miércoles.

Los otros tres muertos se produjeron en el otro gran fuego que quema en el sur del estado, cerca de Los Ángeles, y donde las autoridades no han informado de que haya ninguna persona sin localizar.

