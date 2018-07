Una autopsia mostró que una madre había asesinado a sus hijos antes de ahorcarse, informó la policía de Reedley, en California.

Vera Lucía Díaz Núñez, de 32 años, se colgó después de ahogar en la bañera a sus dos hijos, de 4 y 21 meses, concluyeron los oficiales tras una investigación, informó KRON.

Los agentes dijeron que encontraron a los dos niños tirados en el suelo del baño del apartamento donde habitaba la familia, mientras que Díaz Núñez yacía en el piso de un dormitorio.

Lo anterior, debido a que el padre de los menores los sacó de la bañera cuando regresó del trabajo. También bajó a Díaz Núñez de donde se había colgado, indicó la policía.

Fresno County mom drowned two kids before hanging herself, police say https://t.co/3eqleuRkyJ pic.twitter.com/MTz09q1aU5

— KRON4 News (@kron4news) July 12, 2018